طه الدسوقي يحتفل بخطوبته على نادين كتشيدجيان .. صور

احتفل الفنان طه الدسوقي بخطوبته على الاستايلست نادين كتشيدجيان ، في حفل عائلي و نشر أصدقائهما عدة صور للعروسين عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وحرص عدد كبير من اصدقائة على تقديم التهنئة لهما ونشر العديد من الفيديوهات والصور من الحفل .

وشارك طه الدسوقى فى مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.