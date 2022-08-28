أحمد سمير يكشف حقيقة انضمامه للأهلي وسر عدم احتفاله بالهدف

أعرب أحمد سمير لاعب فريق طلائع الجيش عن سعادته بالفوز علي النادي الاهلي وتسجيله هدف الانتصار في المباراة التى أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز .

وأكمل سمير في تصريحات تلفزيونية : العام الماضي كان هناك حديث للانتقال للأهلي، ولكن المفاوضات توقفت دون سبب معروف.

وأوضح : حاليا لم يحدث مفاوضات مع الأهلي للانضمام، ولكن أتمنى اللعب للمارد الأحمر هو شرف لأي لاعب ارتداء قميص الأحمر .

واختتم بالحديث عن سر هدم احتفاله بالهدف : والد زوجتي توفي الأسبوع الماضي، ولم أرغب في الاحتفال احتراما له .