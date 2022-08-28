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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يفرضون قيودا على تحركات الأسر والعائلات في الحدائق والمرتفعات الجبلية بصنعاء

صدى البلد

ضعت ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، قيودا على تحركات الأسر والعائلات في الحدائق والمرتفعات الجبلية المطلة على صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وقال سكان مدينة صنعاء - حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية السبت - "إن أفراد ميليشيات الحوثي الانقلابية يرتدون زي الشرطة وينتشرون في المتنزهات والمساحات داخل حديقتي (السبعين) و(فن سيتي) التي استولت عليها مؤخرا، ويقومون بتفتيش العائلات ويطالبونهم بإظهار البطاقات العائلية وعقود الزواج، أو يقتادونهم إلى السجن".

وشدد السكان على أنهم تعرضوا لعمليات ابتزاز مالي من قبل المسلحين الحوثيين في تلك المتنزهات والتي حولتها الميليشيات إلى مواقع بوليسية وانتهاك للحريات الشخصية.

وتلجأ المئات من الأسر في صنعاء للخروج إلى الحدائق أو المرتفعات الجبلية المطلة على المدينة بغرض التنزه والترويح عن النفس، ولكنها لا تسلم من التضييق من قبل عناصر الميليشيات الحوثية.

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