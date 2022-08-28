28 أغسطس برج العذراء ماذا يقول عنك تاريخ ميلادك

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة سنة جيدة جدا تتحمس لخوض تجارب جديدة ولن تمانع بالتخلّي عن افكار ومعتقدات او مبادئ لم تنفعك مؤخّرًا. يتحدث الفلك عن انفتاح وقدرة على التفاهم مع وجوه جديدة ومهمّة وهذا الامر يضعك تحت الأضواء ويكون بالتأكيد مؤشّرًا لكفاءة تملكها.



مواليد اليوم الاحد 28 آب أغسطس من برج العذراء

وأوضحت من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك، مواليد اليوم من برج العذراء يتميز مولود برج العذراء بذاكرته القوية، وتعدّ الذكريات عندهم نافذة للترويح عن النفس، ولا يخذل مولود العذراء الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله، وصبور أيضاً، ويحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر، هذا عدا عن حس المسؤولية الموجود داخلهم، ومحط ثقة الآخرين، فلا يحب مولود برج العراء خذلان أي أحد، بل يريد أن يعلم الجميع بأنه موجود دائمًا لمساعدتهم بغض النظر عن السبب، كما يتميز مولود برج العذراء بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرور.