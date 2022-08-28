عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

28 أغسطس برج العذراء ماذا يقول عنك تاريخ ميلادك

برج العذراء
برج العذراء

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة سنة جيدة جدا تتحمس لخوض تجارب جديدة ولن تمانع بالتخلّي عن افكار ومعتقدات او مبادئ لم تنفعك مؤخّرًا. يتحدث الفلك عن انفتاح وقدرة على التفاهم مع وجوه جديدة ومهمّة وهذا الامر يضعك تحت الأضواء ويكون بالتأكيد مؤشّرًا لكفاءة تملكها.

txt

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : تواجه تحديات

txt

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : الدبلوماسية في التعامل


مواليد اليوم  الاحد 28 آب أغسطس من برج  العذراء 

وأوضحت من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي لمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك، مواليد اليوم من برج العذراء يتميز مولود برج العذراء بذاكرته القوية، وتعدّ الذكريات عندهم نافذة للترويح عن النفس، ولا يخذل مولود العذراء الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله، وصبور أيضاً، ويحاول باستمرار العثور على الخير في الناس، ويمنحهم الوقت الكافي لإصلاح تصرفاتهم إذا لزم الأمر، هذا عدا عن حس المسؤولية الموجود داخلهم، ومحط ثقة الآخرين، فلا يحب مولود برج العراء خذلان أي أحد، بل يريد أن يعلم الجميع بأنه موجود دائمًا لمساعدتهم بغض النظر عن السبب، كما يتميز مولود برج العذراء بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرور.

ابراج العذراء التواصل الاجتماعي فيس بوك حظك اليوم مواقع التواصل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

921 جنيه بس.. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

موضوعات متعلقة

11 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10 يونيو 2022

7 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

24 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

ترشيحاتنا

ميدو : استعد لدور بطولة في فيلم جديد

احتفالا بالذكرى الستين لخطاب جون كينيدي.. فعاليات مرتقبة من وكالة ناسا

سعر الذهب اليوم الأحد 28-8-2022

بدء الدورة التدريبية الثانية لـ 50 إمامًا من الأوقاف بجامعة القاهرة.. اليوم

منتخب ناشئي اليد يغادر إلى رواندا استعدادًا لبطولة أفريقيا

ضاعف حسناتك عند قراءة القرآن بهذه الطريقة.. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا.. استخدام البايركس في هذه الحالة يؤدي لانفجاره

إيه الأسعار دي؟.. هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب سعر صندلها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ظهرت بها آيتن عامر في الصيف

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ