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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : الدبلوماسية في التعامل

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

من المعروف عن برج الميزان أنه شخص حكيم وعادل، لا يحب الظلم، ويسعى دائماً لمساعدة الآخرين خاصة الجيران والأصدقاء.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

على الرغم من أن دخلك كان ثابتًا في الآونة الأخيرة، من المحتمل أن تكون نفقاتك قد زادت مؤخرًا، مما أدى إلى تعويض أرباحك بالكامل من خلال المصروفات الخاصة بك، قد يكون هناك توتر في علاقتك مع أحد أفراد أسرتك في الوقت الحالي، للتعامل مع هذا الشخص ، ستحتاج إلى قدر كبير من الدبلوماسية واللباقة، قم بتوسيع شبكة جهات الاتصال الخاصة بك وزيادة فرصك في الحصول على ترقية باستخدام قدراتك الشخصي، خذ لحظات بمفردك لبعض الأنفاس العميقة ؛ قم بالمشي أو بعض التمارين الرياضية إذا كنت تستطيع ذلك.  

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

ستكون في أقصى درجات سحرك وستأسر زملائك في العمل وصاحب العمل والعملاء، يمكنك زرع بذور النجاح في حياتك المهنية ، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

توقعات برج الميزان صحيا

ستحب كيف يمكن أن تساعدك اليوجا والتأمل في إدارة عواطفك وتحسين شعورك العام بالرفاهية، نظرًا لأن اليوجا والتأمل يريحان الجسم والعقل ، فإن مظهرك الكلي يعكس هدوءك الداخلي.

توقعات برج الميزان عاطفيا

إنه الوقت المثالي لوضع خطط لبدء اتصالات رومانسية، قد تتطور لديك مشاعر عاطفية قوية لشخص ما في العمل أو المدرسة / الكلية.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

أنت حريص على إيجاد حل على الفور في الجبهة الداخلية، قد لا تسير الأمور كما كنت تأمل على الرغم من بذل قصارى جهدك، قد يتطلب هذا الموقف مزيدًا من الوقت والتفكير، امنح هذه المشكلة الوقت والمجال لحلها من تلقاء نفسها.

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