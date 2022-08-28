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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل منع بيع قطعة آثار مصرية في الولايات المتحدة | فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة  السياحة والأثار  ، عن تفاصيل وقف بيع قطعة أثرية مصرية بالولايات المتحدة وتسليمها لسلطات الأمن.

وقال إن مصر من أوائل الدول العربية والشرق أوسطية التي وقعت اتفاقية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية ، موضحا أن هذه الاتفاقية تم توقيعها في العام الماضي وتجديدها لمدة خمس سنوات آخري .

وأضاف شعبان عبد الجواد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الاتفاقية تقع تحت مسمى وضع عقوبات على استيراد وتصدير المواد الأثرية من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن هذا المنطلق تقوم قوات حرس الحدود والجمارك الأمريكية بمصادرة أي قطعة أثرية يتم تداولها بطريقة غير شرعية .

الأثار المستردة بمتحف الحضارة 

وتابع أن مصر نجحت في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية المسروقة سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية ، موضحا أن متحف الحضارة يحظى بقطعتين من الأثار المصرية النادرة والتي تم استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019 ، وعام 2015 .

وأردف ، أن التحقيقات تستمر لسنوات أحيانا للتأكد م أن هذه القطع خرجت بطريقة غير شرعية ، وبدون شهادات تداول من الحكومة المصرية . 

السياحة والاثار توك شو الآثار المستردة متحف الحضارة القطع الأثرية المسروقة

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