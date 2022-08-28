4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

رمضان صبحى واحد من اللاعبين المميزين الذين تتردد اسماؤهم دائما فى كل فترات الانتقالات الصيفية أو الشتوية سواء باحتمالية عودته من جديد الى الأهلي أو الاحتراف الخارجى أو الانتقال الى الزمالك مثلما تردد خلال الموسم الذى أوشك على الانتهاء .

ويظل رمضان صبحى واحدا من اللاعبين الذين أثاروا جدلا كبيرا خلال الفترات الماضية بعد قرار عودته من رحلة الاحتراف فى الدوري الانجليزى والعودة الى الأهلى، ومن ثم الرحيل عن الأهلى بشكل أغضب كل جماهير الأهلى واختار اللعب الى بيراميدز رغم العلاقه غير الطيبة حتى على مستوى الجماهير بين الأهلى وبيراميدز .

وخلال الساعات الماضية أزادات حالة الجدل بعد التصريحات التى أدلى بها الكابتن اكرامى الشحات حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى السابق ووالد زوجة رمضان صبحى بأن رمضان صبحى يرغب فى العودة من جديد الى النادى الأهلى لتزداد التكهنات على المستوى الجماهيرى ويتساءل الجميع : هل يعود رمضان صبحى إلى الأهلى ؟

ومن هنا أكد مسئولو النادى الأهلي بما لا يدع مجال للشك بأن عودة رمضان صبحى الى الأهلي شبه مستحيلة خاصة أن رمضان صبحى اختار اللعب لنادى بيراميدز على النادي الأهلى رغم وقوف الأهلي مع اللاعب بعد عودته من رحلة الاحتراف والمساهمة فى عودته من جديد الى مستواه الطبيعى .

عودة رمضان صبحى الى الأهلي

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن فكرة عودة رمضان صبحى الى النادي الأهلي غير مطروحة للمناقشة من الأساس وأن مجلس الادارة مستبعد هذا الأمر نهائيا للحفاظ على مبادىء وتقاليد النادي الأهلي حتى وان كان فريق الكرة بالنادى الأهلي يحتاج الى خدمات رمضان صبحى .

وقالت المصادر : " رمضان صبحى باع الأهلى " .. واستكملت المصادر حديثها وقالت إن رمضان صبحى كان من الممكن أن يصبح أحد أساطير النادي فى حالة استمراره والمساهمة مع الفريق فى تحقيق الانجازات والبطولات المحلية والقارية ولكنه فضل واختار المال على حساب النادي فكيف يفكر مجلس الادارة من الأساس فى عودته ؟.

واستطردت المصادر قائلة : هناك العديد من الحالات التى تشبه حالة رمضان صبحى فى مقدمتهم الحارس الدولى المخضرم عصام الحضرى وكان الأهلى بالفعل فى احتياج له ولكن الأهلي لم يفكر نهائيا فى عودته مهما كانت الحاجة الفنية الى خدماته ؟

بداية الحديث عن عودة رمضان

قال إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، إن رمضان صبحي، جناح بيراميدز، مستعد للعودة إلى القلعة الحمراء، بعد رحيله الجدلي عن الفريق في وقت سابق، مؤكدا رغبة اللاعب في العودة للأهلي.

وأضاف الشحات في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “اللعيب” على قناة “ام بي سي”: “عودة رمضان صبحي لصفوف الأهلي أمر يعود لإدارة النادي، أما رغبة اللاعب نفسه فهي المؤكد العودة لارتداء القميص الأحمر”.

رمضان صبحي خارج الأهلي

رمضان صبحي من ناشئي الأهلي، لكنه رحل عن الفريق إلى ستوك سيتي عام 2016، في تجربة احترافية متواضعة لم تنجح، انتقل بعدها إلى هيديرسفيلد عام 2018.

عاد رمضان صبحي إلى الأهلي مرة آخرى على سبيل الإعارة في يناير 2019، لكنه رفض عرض النادي لشرائه بصورة نهائية عام 2020 بعد نهاية فترة الإعارة.

وفضّل رمضان صبحي، الانتقال إلى بيراميدز الذي عرض مبلغًا أكبر، الأمر الذي أثار انتقال موجة من الجدل في الكرة المصرية خلال العامين الماضيين، وموجة من الغضب داخل جماهير القلعة الحمراء الذين اتهموه بتفضيل “المال” عن “الكيان” الذي نشأ فيه.

أرقام رمضان صبحي مع بيراميدز

تعاقد بيراميدز مع رمضان في صيف 2020، قادما من هيدرسفيلد الإنجليزي في صفقة كلفت الفريق 5 مليون يورو.

لعب رمضان صبحي 69 مباراة مع بيراميدز في كل البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا، وصنع 10 أهداف، لكنه لم يتوج بأي لقب حتى الآن، الأمر الذي لم يرضي طموح اللاعب لذلك قرر الرحيل عن النادي، نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

رمضان صبحي في الزمالك

من ناحية آخرى، يسعى نادي الزمالك إلى ضم رمضان صبحي خلال الميركاتو الصيفي لتعويض لاعبه الراحل أشرف بن شرقي، الذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء عقده وانتقل لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

ووفقا لتقارير صحفية، تواصل مسئولو الزمالك مع اللاعب، لمعرفة موقفه من الانتقال للفريق، حيث أكد أنه لا يمانع ارتداء القميص الأبيض، لكن عرض الزمالك من الناحية المادية لا يرضي طموحه.

هل يكرر تجربة الاحتراف؟

فيما أكد مصدر داخل نادي بيراميدز، أن رمضان صبحى يرغب فى خوض تجربة احترافية خارج مصر، مشددا على أن اللاعب أخطر إدارة الزمالك بإمتلاكه عرضاً أوروبيا في الفترة الحالية وتحديداً من نادي أولمبياكوس اليوناني والذي يرغب في ضمه بشدة.