تشميع 46 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق في حملات بالغربية

أعلنت محافظة الغربية إغلاق وتشميع 46 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ الغربية تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة، وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.