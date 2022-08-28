السيطرة على حريق محدود في كلية التجارة ببني سويف

نشب حريق محدود فى قاعة محاضرات بكلية التجارة بجامعة بنى سويف.

وكشفت معاينة الحماية المدنية عن أن الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى فى تكييف القاعة بالدور الثالث من الكلية.

ونجح عمال الكلية باستخدام طفايات الحريق بمساعدة أجهزة المطافى في السيطرة على الأدخنة والحريق المحدود دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

وأمر الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بنى سويف فصل الكهرباء فورا عن كليات بنى سويف الموجودة داخل الحرم الجامعى.

وانتقل إلى مبنى كلية التجارة فورا وأمر بإخلاء الدور الثالث الذى شهدت إحدى قاعته تصاعد أدخنة من جهاز التكييف داخل القاعة ولم يحدث أى خسائر فى الأرواح.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تمت السيطرة على الحريق والأدخنة فى خلال نصف ساعة وتم عودة التيار الكهربائى إلى الجامعة مشيرا إلى ان أفراد من العمال مدربين على الدفاع المدنى بالسيطرة على الحريق، وليس هناك أي إعاقة في أداء العمل داخل الكلية كما تم استدعاء أجهزة الحماية المدنية ووصلت سيارات الإطفاء للتأكيد على السيطرة من الحريق ومراجعة المكان .

وكانت غرفة النجدة ببنى سويف ، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق محدود بقاعة بكلية التجارة بجامعة بنى سويف بالدور الثالث من المبنى.

وعلى الفور تم إخطارا مدير الحماية المدنية ببنى سويف ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء، وسيارتى إسعاف، لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.