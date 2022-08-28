عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة دعائية بشوارع القاهرة وفيلم توضيحي للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

حملة للترويج للمبادرة
حملة للترويج للمبادرة

كثفت محافظة القاهرة جهودها لدعوة الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الدولة المصرية عبر حملة دعائية بشوارع العاصمة.

وأعدت المحافظة فيلم توضيحي للتعريف بالمبادرة وأهميتها وشروط المشاركة فيها والفئات المستهدفة من المبادرة ومعايير تقييم المشروعات المقدمة .

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن التسجيل بالمبادرة يتم من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من ٢١ أغسطس الجارى وحتى ٧ سبتمبر المقبل.

وأكد محافظ القاهرة علـى تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للعمل من أجل إنجاح المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتعمـل علـى ظهور العاصمة بالشكل  اللائق.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة  إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الإستراتـيـجـية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة ستشارك في هذه المبادرة الرائدة بمشروعات خضراء وذكية تراعى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين المرأة المصرية في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي حيث تستهدف المحافظة من المشاركة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة .

IMG-20220828-WA0003
IMG-20220828-WA0003
IMG-20220828-WA0002
IMG-20220828-WA0002
القاهرة محافظة القاهرة حملة دعائية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

وكيل سواريش يحسم الجدل حول إقالته رسميًا من تدريب الأهلي

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

ترشيحاتنا

بعد إيهام المواطنين بالحصول على شقق سكنية.. مستريح العقارات يواجه هذه العقوبة

باكستان تواجه أصعب كارثة.. ونداء للعالم لإغاثتها من أضرار السيول

«تناكحوا تناسلوا تكاثروا» هل المقصود بالحديث زيادة السكان؟|مفتي الجمهورية يصحح المفاهيم المغلوطة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

حاسب ياروبي.. أتوبيس المنصورية أصاب أبا وابنه وأنهى حياة صاحب محل|القصة الكاملة

الداخلية تضبط قضايا تجارة في العملة بقيمة 61 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد| 10 صور تكشف جرأة إطلالات إيمان العاصي

صور جديدة.. شاهد| عمرو دياب يشعل الأجواء في حفل جدة

بعد تصريحاتها الأخيرة.. 10 صور لـ رضوى الشربيني قبل وبعد التجميل

عمال يكتشفون كنزا أثريا أثناء ترميم منزل بالهند.. وكارثة تنتظرهم

فيديو

فيديو الخنزير الهارب في الأميرية يثير جدلا.. ما علاقة محل الكبدة والسجق؟ فيديوجراف

انفجار شمسي يضرب الأرض.. موجه حارة قادمة لم تحدث من 300 عام

الحادث تكرر.. مسئول لبناني يفجر مفاجأة حول وفاة جورج الراسي

التابلت مستمر وإلغاء لجان الأكابر.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مشاكل الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ