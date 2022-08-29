حكم الاستحمام بالماء والملح لعلاج الحسد والسحر

حكم الغسل بماء مقروء عليه سورة البقرة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على قناة الإفتاء على يوتيوب.



وأجاب ممدوح، قائلًا: إنه لا مانع من غسل الإنسان بماء مقروء عليه أو شربه ولكن لا يستعمله فى أمر فيه امتهان، فلا يجوز، ولا مانع أن يشربه أو يغتسل به تبركًا وبنية الشفاء أو لأجل أمر معين والله هو الشافي.

حكم الاستحمام بماء مقروءة عليه فى الحمام

قالت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من الغسل بالمياه الذي قُرأت عليه سورة القرآن.



وأضافت دار الإفتاء، أنه لا يجوز استعماله في شيء فيه امتهان، والأفضل أن يشرب المياه الذي قُرأ عليه القرآن تبركًا وبنية الشفاء من المرض، مشددًا على أن من لا يؤدي الوصية الواجبة آثم.



حكم رش الملح في زوايا البيت

رش الملح في المنزل جائز شرعًا ، ولا شيء فيه، والنافع والضار هو الله .

فهذه من المُجربات وهي عبارة عن إلهامات من الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست بديلًا عما لدينا من سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم - من قراءة المعوذتين، والبقرة وآل عمران واللتان ما تقرآن في بيت إلا وأذهب الله سبحانه وتعالى الشيطان منه، فضلًا عن آية الكرسي.

حقيقة إبطال السحر برش الماء والملح في البيت

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل مع السحر برش الماء والملح في البيت، وغيرها من الأمور المُجربة ليست حرامًا، ولكن القرآن أولى بإبطال السحر وطرد الشيطان.



وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال متصلة: «نشعر أن بالبيت سحر، فهل استخدام الماء والملح لطرده حرام؟»: أنه دائمًا ما يغفل المُسلم عن ذكر الله وتلاوة القرآن في تلك الحوادث والظروف، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشياء مثل رش الماء والملح ونحو ذلك، تُسمى بالمُجربة وهناك كتب تحت عنوان المُجربات، التي جربها العلماء، ووجدوها ناجحة ونافعة.



وأضاف أن هذة المُجربات هي عبارة عن إلهامات من الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست بديلا عما لدينا من سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم - من قراءة المعوذتين، والبقرة وآل عمران واللتان ما تقرآن في بيت إلا وأذهب الله سبحانه وتعالى الشيطان منه، فضلًاعن آية الكرسي.



ونصح «مدير الفتوى»، بتشغيل هذه السور على الكمبيوتر بصورة دائمة في البيت، فلا يُشترط قراءتها، منوهًا بأن كل هذا مطردة للشيطان، فعلى المُسلم الاستعانة بكتاب الله و ذكر الله سبحانه وتعالى، أما عن الملح ونحو ذلك فهي أشياء مجربة وليست حرامًا ولا شرك ولكن عليه بقراءة القرآن وتكرار آية الكرسي دائمًا في البيت.

هل قراءة القرآن على الماء ورشة يبطل السحر

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن ما يمنع الحسد والسحر هو الرقية الشرعية والذكر والصلاة والمعوذتين والإخلاص والحفاظ على أذكار الصباح والمساء.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن أول ما يمنع الحسد والسحر وما إلى غير ذلك إرادة الله - سبحانه -، مستشهدًا بقوله - عز وجل-: « وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»، ( سورة البقرة: الآية 102).

حكم استعمال الملح في الرقية

التعامل مع السحر برش الماء والملح في البيت، وغيرها من الأمور المُجربة ليست حرامًا، ولكن القرآن أولى بإبطال السحر وطرد الشيطان، ودائمًا ما يغفل المُسلم عن ذكر الله وتلاوة القرآن في تلك الحوادث والظروف، فهناك بعض الأشياء مثل رش الماء والملح ونحو ذلك، تُسمى بالمُجربة وهناك كتب تحت عنوان المُجربات، التي جربها العلماء، ووجدوها ناجحة ونافعة.

وهذة المُجربات هي عبارة عن إلهامات من الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست بديلًا عما لدينا من سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم - من قراءة المعوذتين، والبقرة وآل عمران واللتان ما تقرآن في بيت إلا وأذهب الله سبحانه وتعالى الشيطان منه، فضلًا عن آية الكرسي.

فعلى المُسلم الاستعانة بكتاب الله و ذكر الله سبحانه وتعالى، أما عن الملح ونحو ذلك فهي أشياء مجربة وليست حرامًا ولا شرك ولكن عليه بقراءة القرآن وتكرار آية الكرسي دائمًا في البيت.

هل يجوز للحائض أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه: "هل يجوز للمرأة أن تغتسل بماءٍ مقروء عليه قرآن وهي حائض؟".

وأجاب "ممدوح"، خلال فتوى له، يجوز للمرأة إذا أردت أن تغتسل بماء مقروء عليه قرآن وهى حائض؛ فيجوز ذلك، ولكن الأهم أن يكون الماء المقروء عليه لا يأتي عليه نجاسة.

وأضاف أن من سنة الاغتسال الوضوء أولا، ثم غسل الشق الأيمن من الجسد، ثم الشق الأيسر، وبعدها غسل القدمين.

وردًا على شخص يقول، أنا متزوج وأحب امرأة متزوجة والحب فطرة، أشار أمين الفتوي، إلى أن الحب في هذه الحالة وكسة، وعليه أن يكبح جماح نفسه فلا يترجم هذا الحب لأفعال وأقوال، وهذا الشخص إن تواصل مع المرأة المتزوجة بالأقوال أو الأفعال فيكون آثمًا وفاسقًا وملعونًا؛ لأنه يحرضها على زوجها، مشددًا على أن من حبّ فكتم فعف فمات فهو شهيد.