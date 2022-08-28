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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إجراء مليون و300 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية إنجاز صحي

النائب أحمد الحديدي
النائب أحمد الحديدي

قال النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”، إن نجاح وزارة الصحة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء نحو مليون و300 ألف عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء الجراحات الحرجة والعاجلة وللقضاء على قوائم الانتظار، إنجاز صحي حقيقي.

ونوه الحديدي، في تصريح له اليوم، الأحد، بإجراء كل هذا العدد الضخم من العمليات الجراحية دون أن يتحمل المواطن المصري شيئا، سواء فى المستشفيات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، ودون تحمل المواطن أية أعباء مالية، حرصا على توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الهدف السامي لمبادرة الرئيس لإنهاء الجراحات الحرجة والعاجلة، يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية، مع توفير المبادرة لخدماتها الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوي.

واختتم النائب أحمد الحديدي، بالإشارة إلى أن الاهتمام بالقطاع الصحي وعبر عشرات المبادرات الرئاسية سواء للقضاء على فيروس سي أو صحة الأم والطفل وغيرها، ومضاعفة ميزانية وزارة الصحة، يؤكد أن القطاع أصبح أولوية أولى في عهد الرئيس السيسي وهو ما ينعكس بكل إيجابية على المصريين.

المبادرة الرئاسية فيروس سي الرئيس السيسي مجلس النواب مستقبل وطن وزارة الصحة

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