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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهرت بملابس كاشفة.. التونسية ريم الرياحي تثير الجدل بعد اتهامها بخيانة زوجها

ريم الرياحي
ريم الرياحي

أثارت الممثلة التونسية ريم الرياحي الجدل من جديد بعد ظهورها على انستجرام بصورة "شبه عارية" عقب إطلاق سراحها في قضية اتهامها بالزنا وخيانة زوجها.

من السجن إلى الشاطيء

وظهرت ريم الرياحي في أحدث ظهور لها وهي تستمتع بوقتها برفقة إحدى صديقاتها، بعدما تنازل زوجها عن القضية التي خطط لتوريطها فيها من قبل. 

 

وظهرت ريم الرياحي مرتدية مايوه بيكيني يظهر الكثير من جسمها، وكانت تحتفل بخروجها من السجن على أنغام أغنية :" ومرة عادت غلطت.. وين المشكل" على طريقة التيك توك. 

وذكرت تقارير صحفية أن ريم الرياحي تنوي الظهور في لقاء تلفزيوني للحديث عن أزمتها الأخيرة وكشف المزيد من التفاصيل حول اتهامها بالزنا وخيانة زوجها والقبض عليها متلبسة برفقة عشيقها. 

 

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وكشفت الروايات المنتشرة حول الواقعة، أن زوج ريم الرياحي المخرج مديح بلعيد، زرع كاميرا مراقبة داخل شقة الزوجية الكائنة في حي النصر، شمال وسط العاصمة التونسية، دون علم زوجته، وعقب تفريغ الكاميرا، تبين أن زوجته تدخل رفقة شاب لا يعرفه.

مديح بلعيد  مخرج تونسي يسكن في فرنسا، وتردد أنه أسقط الدعوى المقدمة بحق زوجته عقب ساعات من القبض عليها، لكن مصيرها أصبح بيد النيابة العامة بحسب مواقع تونسية، بعدما تم القبض عليها.

ريم الرياحي ممثلة تونسية معروفة اشتهرت بتقديم الاستعراضات في برامج رمضانية، وعرفت بجمالها، وقدمت أدوار شهيرة في مسلسلات درامية تونسية، لكنها اختفت عن الأنظار فترة للاهتمام بأسرتها وأبنائها. 

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