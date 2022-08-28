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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خاركيف الأوكرانية تنظف ساحتها التاريخية بعد تعرضها لقصف روسي ..فيديو

القصف الروسي على
القصف الروسي على أوكرانيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها بدء أعمال النظافة  في خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، لتنظيف ساحة بافليفسكا التاريخية من آثار قصف القوات الروسية.

كان مسؤولون محليون قالوا إن الجيش الروسي استهدف المدينة الناطقة باللغة الروسية بصاروخ إس-300 وهو عادة مخصص للدفاع الجوي.

وتقول الاستخبارات الغربية إن روسيا استهلكت القسم الأكبر من صواريخها الدقيقة والبعيدة المدى، ولذا تلجأ إلى استخدام صواريخ أرض-جو لضرب أهداف أرضية.

وقال أندري شارنين، أحد المسؤولين العسكريين في منطقة خاركيف: "بالنظر إلى بقايا الصاروخ الموجودة في كل مكان، يمكننا أن نحدد نوعه، وهو من طراز إس-300".

وأضاف انه بالقرب من الساحة هناك أبنية سكنية وأناس عاديون، هناك امرأة من مواليد 1964 أصيبت بالقصف وتم نقلها إلى المستشفى.

 السيطرة على خاركيف

ورغم فشلها العسكري في السيطرة على خاركيف التي لا تبعد كثيراً عن الحدود الروسية، تواصل موسكو قصف المنطقة التي تحتل أجزاء منها، والمدينة (تحمل نفس الاسم) التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

القوات الروسية روسيا الجيش الروسى صواريخ القوات

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