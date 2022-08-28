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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الدينار الكويتي.. ننشر أسعار العملات العربية اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية ختام اليوم الأحد

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم، الأحد، 28 أغسطس 2022، أول تعاملات الأسبوع.
وفي السطور التالية نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية فى بنك مصر :

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت

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الدينار الكويتي يتراجع.. أسعار العملات العربية أمام الجنيه فى بنك مصر

الدينار الكويتي الأغلى عربيا

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا، مقابل الجنيه، 60.06 جنيه للشراء و62.39 جنيه مقارنة بـ 62.36 جنيه يوم الأحد الماضي بارتفاع 3 قروش.

سعر الدينار الكويتي 

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عند 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 

 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه 5.20 جنيه للشراء 5.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الاماراتى 


سعر الدينار البحريني 

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع مقارنة بـ 50.82 جنيه يوم الأحد الماضى بارتفاع 10 قروش.

سعر الدينار البحريني 

سعر الدينار الاردني 

وبلغ سعر صرف الدينار الاردني مقابل الجنيه 26.59 جنيه للشراء و27.05 جنيه للبيع مقارنة بـ 27 جنيها يوم الأحد الماضى بارتفاع 5 قروش.

الدينار الاردني 

سعر الريال العماني 

واستقر سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه 48.57 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع مقارنة 49.76 جنيه يوم الأحد الماضى بارتفاع 11 قرشا.

سعر الريال العماني 

 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه 4.90 جنيه للشراء و5.27 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري 

العملات العربية الأعلى سعر

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.

العملات العربية اسعار العملات العربية سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الاماراتى

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