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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد جلسة التنفيذي بحضور نواب قيادات الجهاز الإداري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاحد ، أول تجربة لعقد جلسة المجلس التنفيذي بمشاركة  نواب القيادات التنفيذية، بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء مصطفى مبروك مساعد مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات الأمنية والشعبية.

وأكد الزملوط خلال الإجتماع، حرصه على تفعيل دور القيادات التنفيذية من الصف الثاني وتأهيل كوادر قادرة على إستكمال مسيرة العمل وضخ أفكار ومقترحات مبتكرة تسهم في تطوير الأداء الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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كما استمع إلى آراء ومقترحات الحضور من نواب أعضاء الجهاز التنفيذي، وناقش معهم موقف المشروعات والمبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها وفقًا لخطة التنمية بالمحافظة. 

وجاءت أهم القرارات ما يلي :

◾عقد إجتماعات دورية برئاسة نائب المحافظ وحضور نواب القيادات التنفيذية والقيادات الشابة. 

◾إطلاق مبادرة لجمع زكاة الزروع بالتزامن مع موسم حصاد التمور، بالتعاون بين المحافظة والمستثمرين والمواطنين والمجتمع المدني، يخصص عائدها لصالح الحالات الأولى بالرعاية وذوي الإحتياجات الخاصة بالمحافظة.

◾بحث إقامة فصول لكليات جامعة الوادي الجديد بمركز الداخلة تكون نواة لإنشاء فرع الجامعة بالمركز. 

◾متابعة خطة ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والمساجد والشوارع وتكثيف حملات المرور للتأكد من تنفيذ الخطة بما لا يؤثر على مستوى الإنارة المطلوب.

◾البدء في إجراءات الربط الإلكتروني لمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه بالخارجة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لبدء إنتقال الجهات الحكومية. 

◾التوسع في إقامة معارض أهلا مدارس بالتزامن مع قرب العام الدراسي الجديد، لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة والحد من إرتفاع الأسعار. 

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◾إعداد خطة لإستغلال مباني المصالح الحكومية المتنقلة للمجمع الحكومي، في إقامة مشروعات تنموية وخدمية.

ياتي ذًلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالصفوف الثانية بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير برامج بناء القدرات للقيادات المتوسطة والشابة، وفي توجهٍ يستهدف ضمان استمرار العمل في الظروف المختلفةوتحقيق الأهداف المرجوة.

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