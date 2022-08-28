عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ينطلق الليلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل MTV Video Music Awards

نجوم الحفل
نجوم الحفل

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards  لعام 2022، للاحتفاء بأفضل الفيديوهات الموسيقية والمغنيين لهذا العام. 

سيتم بث حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards على الهواء مباشرة من إحدى قاعات الاحتفال بولاية نيوجيرسي، بمشاركة عدد كبير من النجوم. 

سيقدم حفل MTV Video Music Awards كل من نيكي ميناج وجاك هارلو ول ل كول، فيما سيشهد الحدث عروضا فنية لكل من إيمينيم، سنوب دوج، باد باني، ليزو، بلاك بينك وغيرهم.

من بين المرشحين لجوائز في حفل MTV Video Music Awards كل من دريك، إد شيران، هاري ستايلز، ليل ناز، جاك هارلو، أوليفيا رودريجو، وتايلور سويفت. 

ترشح كل من هاري ستايلز ودوجا كات لنيل 8 جوائز، يليهما دريك وكيندريك لامار وليل ناز بسبعة ترشيحات لكل منهم، ومن المقرر أن تحصل نيكي ميناج على جائزة خاصة حلال الحفل. 

 

txt

هل خدعوها للخسارة؟.. آمبر هيرد تستبدل محاميها قبل استئناف الحكم لصالح جوني ديب

txt

مع ألباتشينو.. جوني ديب يعود للإخراج بفيلم عن الفنان الإيطالي أميديو موديلياني

 

ويعتبر MTV Video Music Awards من أقدم وأكبر ليالي الغناء، وقدمت منه العديد من النسخ على مدى عقود، وشارك على مسرحه العديد من النجوم بعروض مميزة منهم ريهانا، وجاستن تيمبرليك، وليدي جاجا، وجينيفر لوبيز وبريتني سبيرز وغيرهم.

 جوني ديب

وكشف مصدر من فريق إنتاج الحدث، أن الممثل والمغني الشهير جوني ديب سيظهر خلال حفل الليلة وهو بمثابة عودة مميزة له لعالم الأضواء بعد الأزمات التي مر بها مؤخرا، وهو متحمس جدا لظهوره بشكل مختلف عبر تقنية الفيديو نظرا لانشغاله بجولته الموسيقية مع مغني الروك صديقه جيف بيك في أوروبا. 

سيكون هذا أول ظهور لجوني ديب أمام الكاميرات منذ انتهاء قضية التشهير التي فاز فيها على زوجته السابقة آمبر هيرد، وسفره لتقديم حفلات في أوروبا. 

MTV Video Music Awards حفل MTV Video Music Awards جوائز موسيقية نيكي ميناج هاري ستايلز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبلد الوليد (1-0) في الدوري الإسباني

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

ترشيحاتنا

خبير أثري: قمة الأهرامات كانت مغطاة بالذهب ومهندسها الأفضل عالميا

بعد حصوله على المركز الثالث.. رسالة دعم من هاني شاكر لجماهير الأهلي..فيديو

تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور أمام جالاتا سراي في الدوري التركي

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر الأن (0-0) في الدوري الإسباني

التموين: 5 أصناف شاي في المجمعات الاستهلاكية .. وتوافر السلع بالأسواق

ارتفاع الدينار الكويتي.. ننشر أسعار العملات العربية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر الواحدة 500 جنيه.. حكاية أغلى أنواع البيض في العالم وفوائده الخرافية

شتموني وقالولي يا بواب.. رد ناري من سليمان عيد على جمهور الأهلي

بـ توب شفاف وبنطلون ممزق.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة | شاهد

بعد أزمة البنطلون والتوب.. صور أثارت ضجة لـ نور عمرو دياب

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ