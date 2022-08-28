ينطلق الليلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل MTV Video Music Awards

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2022، للاحتفاء بأفضل الفيديوهات الموسيقية والمغنيين لهذا العام.

سيتم بث حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards على الهواء مباشرة من إحدى قاعات الاحتفال بولاية نيوجيرسي، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

سيقدم حفل MTV Video Music Awards كل من نيكي ميناج وجاك هارلو ول ل كول، فيما سيشهد الحدث عروضا فنية لكل من إيمينيم، سنوب دوج، باد باني، ليزو، بلاك بينك وغيرهم.

من بين المرشحين لجوائز في حفل MTV Video Music Awards كل من دريك، إد شيران، هاري ستايلز، ليل ناز، جاك هارلو، أوليفيا رودريجو، وتايلور سويفت.

ترشح كل من هاري ستايلز ودوجا كات لنيل 8 جوائز، يليهما دريك وكيندريك لامار وليل ناز بسبعة ترشيحات لكل منهم، ومن المقرر أن تحصل نيكي ميناج على جائزة خاصة حلال الحفل.

ويعتبر MTV Video Music Awards من أقدم وأكبر ليالي الغناء، وقدمت منه العديد من النسخ على مدى عقود، وشارك على مسرحه العديد من النجوم بعروض مميزة منهم ريهانا، وجاستن تيمبرليك، وليدي جاجا، وجينيفر لوبيز وبريتني سبيرز وغيرهم.

جوني ديب

وكشف مصدر من فريق إنتاج الحدث، أن الممثل والمغني الشهير جوني ديب سيظهر خلال حفل الليلة وهو بمثابة عودة مميزة له لعالم الأضواء بعد الأزمات التي مر بها مؤخرا، وهو متحمس جدا لظهوره بشكل مختلف عبر تقنية الفيديو نظرا لانشغاله بجولته الموسيقية مع مغني الروك صديقه جيف بيك في أوروبا.

سيكون هذا أول ظهور لجوني ديب أمام الكاميرات منذ انتهاء قضية التشهير التي فاز فيها على زوجته السابقة آمبر هيرد، وسفره لتقديم حفلات في أوروبا.