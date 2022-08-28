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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاش مايوه.. سامية الطرابلسي تظهر بإطلالة جريئة

سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


تألقت الفنانة التونسية، بكاش مايوه أنيق وجذاب شفاف باللون البني الذي يكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج ناعم، وتركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تكشف جمالها.

يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسي فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.


وشاركت سامية الطرابلسي فى رمضان المنقضي بمسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٨٢٨_١٩٤٦٣٠
سامية الطرابلسي بـ كاش مايوه اجازة الصيف الفنانة التونسية فيلم تماسيح النيل مسلسل مكتوب عليا

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