شركة Dell تعلن غلق جميع مكاتبها ومغادرة روسيا نهائيا

أكدت شركة Dell الأمريكية مغادرتها روسيا بشكل نهائي ، بعد وقف المبيعات الخاصة بها في شهر مارس الماضي، وذلك اعتراضا على الغزو الروسي على أوكرانيا ، حيث كانت أعداد كبيرة من شركات التكنولوجيا العملاقة قد انسحبت من الأسواق الروسية فور بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم شركة Dell لوكالة رويترز إن الشركة قد "أغلقت مكاتبها وأوقفت جميع عملياتها في روسيا في منتصف أغسطس، وأن الغالبية العظمى من المتخصصين في مركز البحث والتطوير التابع لشركة Dell ومهندسي الدعم في سان بطرسبرج، قد تلقوا بالفعل عروض عمل بأجور تنافسية من المنتجين الروس".

وتوقفت العديد من الشركات عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا بعد غزو أوكرانيا في فبراير الماضي، حيث غادرت بعض الشركات بالكامل في الأشهر التي تلت العملية العسكرية الروسية.

وعلقت شركة Intel إنتل العمليات في روسيا في أبريل الماضي ، كما قامت العلامة التجارية نوكيا بنفس الشئ ، وقامت شركة IBM بتسريح موظفيها الروس في شهر يونيو الماضي بينما اتخذت بعض الشركات الأخرى نهج الانتظار والترقب بسبب التوترات السياسية المستمرة.

وإلى جانب العقوبات الأمريكية ، أجبرت روسيا على إعادة النظر في اعتمادها على الشركات الأجنبية، بعد خروج العشرات من الشركات الكبرى، حيث أصدرت الجهات التنظيمية داخل روسيا غرامات على شركات Twitch و Pinterest و Airbnb و UPS بسبب انتهاكات تخزين البيانات ؛ كما فرضت غرامات قياسية على شركة جوجل منها غرامة قدرها 370 مليون دولار نظرا لأن "يوتيوب يروج عمدا لنشر معلومات مضللة".