رجال الأعمال تطالب بتجميد قرار العمل بمستندات التحصيل عامين

لمصلحة الصناعة

قال وليد السويدى رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار وقف العمل بمستندات التحصيل علي أغلب السلع المستوردة والعمل بالاعتماد المستندى لم يكن مدروسا خاصةً وأننا في مصر لا تتوافر آلية للتصنيع بشكل متكامل حيث يتم الاعتماد على الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، مطالبا بضرورة العودة بنظام التحصيل.

واضاف رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان الاهتمام بالسياسات والآليات التي تشجيع المستثمرين وتدارك تبعات قرار وقف الاستيراد والذي افتقدنا ثقة الموردين بالخارج وعوامل جذب رؤوس الأموال لإقامة مشروعات وصناعات جديدة في مصر ضرورة.

واقترح رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، تسهيل جميع العمليات الاستيرادية وتجميد قرار وقف العمل بمستندات التحصيل لمدة عامين مهلة لتشجيع إقامة صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج مثل البتروكيماويات والصناعات التكاملية قبل تطبيقه.

مطالبات بالتركيز على ملف الصناعة

وطالب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين محافظ البنك المركزي الجديد التركيز علي ملف الصناعة وأن ينظر إليه نظرة قوية من خلال بحث آليات لتشجيع الصناعة واتخاذ سياسات نقدية أكثر تحفيزًا للمستثمرين والصناع مثل القرارات المتعلقة بسعر الدولار وضخ تمويلات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وأعمال التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج.