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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استئناف عرض الحفيد على المسرح القومي وعودته بموسم جديد 15 سبتمبر

صدى البلد

أعلنت الصفحة الرسمية للمسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، استئناف العرض المسرحي "الحفيد" للمخرج يوسف المنصور، وعودته بموسم جديد اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل على المسرح القومي بالعتبة.

 


العرض المسرحي "الحفيد" شارك مؤخرا في المسابقة الرسمية بالدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، وهو عن رواية الأديب عبد الحميد جودة السحار، وسبق وجرى تقديمه خلال فيلم "الحفيد"، وهذه المرة يجرى إعادته في شكل عرض مسرحي كوميدي يناقش العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي، وقام بإعداد وإخراج النص المخرج يوسف المنصور، ومدير عام فرقة المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي. 


العرض المسرحي بطولة لوسي، وعابد عناني، وعلاء قوقة، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبد الرازق، ونشوى على عبد الرحيم، وندا عفيفي، وعبد الباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور المسرحية لحمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة.

المسرح القومي يوسف المنصور

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