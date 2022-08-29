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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 29-8-2022

صدى البلد

ارتفعت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 29-8-2022، لـ بعض الانواع فيما أستقرت أصناف أخري، وعن أسعار الفاكهة فشهدت استقرار منذ تعاملات الاسبوغ الماضي

استعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 29-8-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

أسعار الخضروات اليوم
 


وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 8 جنيهات للكيلو مرتفعة بنحو جنيهين، والجزر بدون عروش 6 جنيهات للكيلو مرتفع بنحو 50 قرشا، أما الفاصوليا فسجّلت 25 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

الخضروات والفاكهة

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2.5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 3.75 جنيه بارتفاع بلغ 75 قرشا، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.75 جنيه، والألوان بـ 9 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيهات.

الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات متراجع جنيها واحدا، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.

الخضروات والفاكهة


أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

 

أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6.5 جنيهات، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 7 جنيهاً، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 12 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

الخضروات والفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

 

سعر الفاكهة .. كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 13 جنيهات، والبلح السماني إلى 7 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيه.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 11 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 9 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.

الخضروات والفاكهة


أسعار  المانجو اليوم

وسجّلت المانجو الهندي 17 جنيهًا للكيلو، والمانجو الزبدية 10 جنيها للكيلو، ووصلت المانجو البلدي إلى 10 جنيهات للكيلو، وسجلت المانجو الفص 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم اسعار الفاكهة اسعار الخضروات والفاكهة أسعار المانجو اليوم

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