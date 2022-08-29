موعد مباراة فالنسيا وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

يحل أتليتكو مدريد ضيفًا ثقيلا علي فالنسيا مساء اليوم في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز “ الليجا”.

موعد مباراة فالنسيا وأتليتكو مدريد

وتنطلق المباراة علي ملعب ميستايا في تمام الساعة العاشرة مساء.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة علي قناة beIN Sports HD 1

ويسعي فالنسيا بقيادة اسطورة إيطاليا جاتوزو مصالحة جمهوره بعد الخسارة الغير متوقعة من أمام أتليتك بلباو في الجولة الثانية من الليجا .

ويتطلع سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد في الفوز علي فالنسيا للمنافسة على لقب الدوري الاسباني لتعويض الخسارة المفاجئة من فياريال في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

ويحتل أتليتكو مدريد في المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط وجاء فالنسيا في المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.