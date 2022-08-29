Togg وVinfast أحدث المنضمين.. الأسواق النامية الفرصة الوحيدة لشركات السيارات التركية والفيتنامية

هناك ثلاثة أسواق رئيسية و مختلفة في مجال صناعة السيارات، الأولى هي الأسواق المتقدمة ، ومعظمها من البلدان الغنية حيث يعيش سكانها بمستويات معيشية جيدة أو جيدة جدًا، السوق الثاني هو الصين، وهو سوق فريد من نوعه ومستقل يتميز باقتصاد سريع النمو ومستوى معيشة فوق المتوسط لأغلب مواطنيه، وهو من أكثر الأسواق شراء للسيارات الفارهة والكهربائية ويعتبر منجم ذهب لأي شركة، والثالث يشمل جميع الاقتصادات النامية التي لم تمر بعد بتحول عميق.

في الحالة الأخيرة وهي الدول التي ما زالت نامية، تعتبر فرصة رائعة لشركات السيارات، هذه هي البلدان التي لا تزال الصناعة فيها تنمو ولديها إمكانات كبيرة، تكون فيها ملكية السيارات أمرًا نادرًا واحتمالات النمو في المبيعات يتزايد لأي شركة سيارات، مثل الهند على سبيل المثال حيث عدد كبير من السكان لديها قوة شرائية منخفضة للغاية ومعظم الناس غير قادرين على شراء سيارة، عادة ما تكون توقعات المبيعات لهذه المناطق متفائلة ومختلفة تمامًا عن أحجام المبيعات الراكدة التي عانت منها الأسواق الرئيسية مثل أوروبا أو الولايات المتحدة أو اليابان.

إمكانات هذه الأسواق الناشئة هي حجر الأساس في ظهور علامات تجارية جديدة للسيارات ونموها، مثل شركات VinFast و TOGG وهما من أحدث المبتكرين الذين يدينون بوجودهم للأسواق الناشئة، هذه العلامات التجارية تم ابتكارها وخلقها استجابة للطلب المتزايد على السيارات الذي لم تتم تلبيته من قبل الشركات المصنعة الحالية. هدفهم هو اختراق الأسواق العالمية والاستيلاء على حصة من سوق السيارات في العالم.

مبيعات فينفاست في الربع الأول من 2021 و الربع الثاني من 2022

فينفاست و توج

فينفاست

بالنسبة لـ VinFast "فينفاست" فهي أول شركة صناعة سيارات فيتنامية تأسست في عام 2017 وهي جزء من Vingroup ، أكبر تكتل تجاري في فيتنام. بدأت عملياتها بعد بناء منشأتها في هاي فونج، وهي مدينة صناعية كبيرة في شمال فيتنام، وبحلول عام 2019 ، باعت أولى سياراتها في خارج بلدها الأم، وفي نهاية عام 2021 ، سلمت الدفعة الأولى من السيارات الكهربائية بالكامل إلى فيتنام.

أعلنت العلامة التجارية فينفاست عن خطط طموحة لغزو الأسواق العالمية، منها بيع السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية وأوروبا وأيضًا في إندونيسيا. حتى الآن ، قدمت الشركة 10 طرز مختلفة ، 6 منها كهربائية.

الرهان على المنافسة في الأسواق الخارجية والاستيلاء على حصة سوقية صعب للغاية خاصة في ظل وجود شركات عملاقة مثل تسلا و فورد، نحن نتحدث عن مصنع غير معروف بدأ في بناء السيارات منذ أقل من خمس سنوات. ولكن في داخل بلدها الوضع يبدو أكثر تفاؤلا و أقل قتامة، VinFast هي العلامة التجارية السابعة الأكثر مبيعًا للسيارات في فيتنام في النصف الأول من عام 2022 بأكثر من 14700 وحدة.

توج

وهي شركة صناعة سيارات تركية، دولة لم تكن يوما على خارطة تصنيع السيارات، توج TOGG أو شركة السيارات المشتركة التركية أصبحت قوة إقليمية ومصدر فخر تركيا، جزئيًا لأنها مركز رئيسي لتصنيع السيارات ، لتصبح تركيا الآن على رادار السيارات.

يرمز اسم TOGG إلى جملة Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. وبالعربي تعني شركة السيارات المشتركة التركية ، وجائت لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، تأسست الشركة حديثة الولادة في عام 2018 بين مجموعة الأناضول، بي إم سي تركيا ، ومجموعة كورك ، تركسل وزورلو القابضة وهم حاملي الأسهم الرئيسيين في مؤسسة TOBB .

قدمت الشركة طرازين بالفعل، سيارة سيدان من الفئة C وسيارة C-SUV ، بتصميم جسم من صنع Pininfarina. وخطتها تتمثل في بناء 175 ألف سيارة كهربائية سنويًا ، مع التصدير إلى دول المنطقة.

السؤال الذي يطرح نفسه حاليا على الساحة، هو ما إذا كانت هذه العلامات التجارية الجديدة ستجد مكانا وسط باقي شركات السيارات الأخرى في الأسواق العالمية خارج بلدها الأم.

تتمتع العلامتان التجاريتان بالتأكيد بالكثير من الإمكانات والفرص للنمو محليًا، خاصة إذا كان التركيز على المركبات المكهربة، لكن لا تزال الأسواق النامية متخلفة من حيث التحول من سيارات البنزين التي تعمل بالاحتراق الداخلي ICE إلى EV. أي محاولة لتشجيع الانتقال ستكون موضع ترحيب وستلقى زخما.

لكن في الأسواق الكبيرة للدول المتقدمة مثل أمريكا و أوروبا، يكون الواقع أكثر تعقيدًا، بدلاً من النمو ، تتناقص مبيعات السيارات الجديدة بشكل مستمر، هناك مساحة تنافس أقل للعلامات التجارية الموجودة بالفعل، وباستثناء تسلا، لا تزال الشركات الجديدة تكافح من أجل إثبات نفسها والحصول على حصة مناسبة من السوق. أن تكون كهربائيًا لم يعد كافيًا من أجل ضمان الفوز بقطعة من الكعكة، من سيصل الأسواق في وقت متأخر عليه أم يقدم أفكار خارج الصندوق وإمكانات جديدة، وإلا فسوف تفشل الشركة ببساطة.