الأهلي يتعاقد مع البورتوريكية ديانا كارولينا لتدعيم فريق سيدات الطائرة

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع اللاعبة البورتوريكية «ديانا كارولينا» لمدة موسم، وذلك لتدعيم فريق سيدات طائرة الأهلي في الموسم الجديد.

ووقعت ديانا كارولينا على العقد في حضور خالد العوضي، الذي أبدى تفاؤله الشديد باللاعبة، مؤكدًا أنها إضافة قوية لفريق سيدات طائرة الأهلي مع باقي اللاعبات خلال الموسم الجديد.

وأوضح مدير عام النشاط الرياضي أن الأهلي كان حريصا على تدعيم فريق طائرة السيدات، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع اللاعبة كارولين جاء بعد ترشيحها من جانب الجهاز الفني، خاصة أنها تمتلك سيرة ذاتية مميزة، وتعد إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة