رئيس شباب البرلمان يدلى بصوته بانتخابات عمومية المصرى فى بورسعيد

أدلى نائب بورسعيد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بالبرلمان المصرى بصوته فى انتخابات الجمعية العمومية للنادى المصرى المنعقدة اليوم لاقرار تزكية مجلس الإدارة الجديد برئاسة كامل أبو على وفريق عمله وإقرار الميزانية من عدمه .

صورة من عمومية النادى المصرى

هذا وحرص نائب بورسعيد رئيس شباب البرلمان على التواجد بين أعضاء الجمعية العمومية و المرشحين و الأعضاء المنسحبين من السباق لإفساح المجال أمام ابوعلى وفريق عمله خلال الفترة المقبلة .

صورة من عمومية النادى المصرى



هذا ويواصل أعضاء الجمعية العمومية توافدهم على مقر فرع النادى الاجتماعى بحى الضواحى فى بورسعيد للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء هادئة للإجماع على تولى كامل أبو على مسئولية النادى خلال الفترة المقبلة.

صورة من عمومية النادى المصرى



ياتى التصويت تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، وإشراف عبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، والدكتور علي أبو سمرة، المدير التنفيذي للنادي المصري.

صورة من عمومية النادى المصرى

ويدلي من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية للنادى المصرى فى بورسعيد بأصواتهم على ورقتين، الأولى بها المجلس المرشح والمكون من: كامل أبو علي، رئيس المجلس، والحسيني أبو قمر ورجب عبدالقادر نائبان، وكل من: أبو العزايم محمد، وأحمد عصام شعبان، المهندس عماد البرشه، اللواء ياسر سالم، وياسر يحيي، أعضاء، وكلًا من: الدكتور أحمد الطحان، ومحمد موسى، أعضاء تحت السن، حيث يضع عضو الجمعية العمومية علامة "صح" بإحدى الخانتين موافق أو غير موافق، كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب كل المرشحين أمامهم.

صورة من عمومية النادى المصرى

بينما الورقة الثانية بها إبداء الرأي على الميزانية أيضًا بمربعين موافق وغير موافق، على أن يجرى وضع في أي منهما علامة "صح".

صورة من عمومية النادى المصرى

ومن المقرر أن يعقد عقب غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً، اجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج باجتماع الجمعية العمومية، ثم تختتم الجمعية العمومية بإعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لنتيجة التصويت على تزكية المرشحين على كل المناصب والميزانية واختيار أعضاء النادى مجلسهم الجديد لقيادة النادى المصرى فى بورسعيد خلال 4 سنوات مقبلة