توافد أعضاء عمومية نادي المصري لاختيار مجلسهم الجديد فى بورسعيد ..صور

يواصل أعضاء الجمعية العمومية لنادي المصري بمحافظة بورسعيد توافدهم منذ صباح اليوم الاثنين، إلى مقر النادي الاجتماعي بحي الضواحي للإدلاء بأصواتهم على المجلس المرشح والميزانية العمومية للنادي.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية، وإشراف عبدالفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، والدكتور علي أبو سمرة، المدير التنفيذي للنادي المصري.

استمرار التصويت فى انتخابات المصرى ببورسعيد لاختيار المجلس الجديد

ويدلي من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية للنادى المصرى فى بورسعيد بأصواتهم على ورقتين، الأولى بها المجلس المرشح والمكون من: كامل أبو علي، رئيس المجلس، والحسيني أبو قمر ورجب عبدالقادر نائبان، وكل من: أبو العزايم محمد، وأحمد عصام شعبان، المهندس عماد البرشه، اللواء ياسر سالم، وياسر يحيي، أعضاء، وكلًا من: الدكتور أحمد الطحان، ومحمد موسى، أعضاء تحت السن، حيث يضع عضو الجمعية العمومية علامة "صح" بإحدى الخانتين موافق أو غير موافق، كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب كل المرشحين أمامهم.

استمرار التصويت فى انتخابات المصرى ببورسعيد لاختيار المجلس الجديد

بينما الورقة الثانية بها إبداء الرأي على الميزانية أيضًا بمربعين موافق وغير موافق، على أن يجرى وضع في أي منهما علامة "صح".

استمرار التصويت فى انتخابات المصرى ببورسعيد لاختيار المجلس الجديد

ومن المقرر أن يعقد عقب غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً، اجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج باجتماع الجمعية العمومية، ثم تختتم الجمعية العمومية بإعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لنتيجة التصويت على تزكية المرشحين على كل المناصب والميزانية واختيار أعضاء النادى مجلسهم الجديد لقيادة النادى المصرى فى بورسعيد خلال 4 سنوات مقبلة.