الكهرباء والطاقة تشارك في فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة |صور

تشارك وزارة الكهرباء والطاقة بفعاليات "ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة" المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ممثلين من الشباب العاملين بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وتشارك الكهرباء والطاقة ضمن عدد كبير من الوزارات اليوم، بوفد كبير من الشباب ضمن جناح خاص لعرض أبرز جهود وخدمات الكهرباء، وذلك من صباح اليوم حتى السابعة مساءً.

ويقام الملتقى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 فرد، و30 وزارة وهيئة على مستوى الجمهورية.

وفي نفس الاطار ، يشارك وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي وعدد من قيادات الوزارة، اليوم الإثنين، في المُلتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من الشباب والوزارات المُختلفة، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة ستشارك في المعرض من خلال جناح لها، وسيتم عرض من خلاله أبرز الخدمات والمشروعات التي تُنفذها الوزارة ومنها (مبادرة "ادرس في مصر"، والعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي)، بالإضافة إلى توزيع مطويات وكُتيبات على زوار المعرض.