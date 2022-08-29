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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزارتا التعليم تشاركان في فعاليات ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة اليوم

ملتقي شباب العاصمة
ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة

تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، في فعاليات ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقام الملتقى بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 1500 فرد، و30 وزارة وهيئة على مستوى الجمهورية.

وستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال فعاليات الملتقى باستعراض جهودها في تطوير العملية التعليمية والتي من أهمها تطبيق نظام التعليم الجديد، والذي يأتي تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة لمصر.

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وفي نفس الاطار ، يشارك وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي وعدد من قيادات الوزارة، اليوم الإثنين، في المُلتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة العديد من الشباب والوزارات المُختلفة، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة ستشارك في المعرض من خلال جناح لها، وسيتم عرض من خلاله أبرز الخدمات والمشروعات التي تُنفذها الوزارة ومنها (مبادرة "ادرس في مصر"، والعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي)، بالإضافة إلى توزيع مطويات وكُتيبات على زوار المعرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ستُشارك في لقاء حواري، وستشمل الجلسات النقاط التالية: (عرض خاص لإنجازات الحكومة في بناء الإنسان خلال 8 سنوات – شباب العاصمة بيسأل – اسشراق المُستقبل الشبابي)، وعلى هامش المعرض، سيستمتع الحضور بأمسية ترفيهية وفنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أوضح أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أن الهدف الرئيسي من المُلتقى، هو تعزيز التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المُشتركة بين الوزارات وتنظيم برامج وأنشطة ومسابقات علمية وثقافية وفنية بين العاملين في الوزارات، وتكوين فريق سفراء شباب العاصمة الإدارية الجديدة من شباب الوزارات الحكومية. 

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