رخصة مزاولة المهنة للمعلمين .. ماذا قال عنها وزير التعليم؟|القصة كاملة

رخصة مزاولة المهنة للمعلمين .. موضوع شغل أوساط المعلمين خلال الساعات الماضية ، ويبحث جميع المعلمين الآن عن أي تفاصيل تشرح تفاصيل رخصة مزاولة المهنة.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة الكاملة لحديث وزارة التربية والتعليم عن منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين

رخصة مزاولة المهنة للمعلمين ، تحدث عنها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل واضح خلال اجتماع له مع محرري الصحف، وأعلن أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعكف الآن على إعداد قانون لـ تنظيم عملية منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين أو أعضاء هيئة التدريس في المدارس .

وتحدث وزير التربية والتعليم عن تفعيل رخصة مزاولة المهنة للمعلمين خلال المرحلة القادمة، مشددا على أن الحصول على رخصة مزاولة المهنة سيكون شرطاً أساسياً في مسابقات وظائف المعلمين بالتربية والتعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رخصة مزاولة المهنة تختلف عن شهادة الصلاحية التي تمنحها حاليا الأكاديمية المهنية للمعلمين وقت الترقي.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيكون هناك مرحلة انتقالية قبل إصدار قانون منح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني، على أن المعلم ودوره الهام في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قرر أن يتم تقييم الحقيبة التدريبية للمعلمين من قبل مديري عموم المواد التعليمية بالتعاون مع موجهى عموم المواد بالمديريات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تدريب المعلمين على مواصفات اختبارات المنظومة الجديدة.

شهادة صلاحية لـ المعلمين المرشحين للترقي

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على البدء في إجراءات استيفاء شاغلي وظائف التعليم شرط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام2022م/2023م.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تؤكد أن التعليم هو المشروع القومي لمصر وضرورة تحقيق جودة منظومة التعليم والإرتقاء بمستوى الأداء المهني لأعضاء هيئة التعليم، وتلبية لنداءات الخطاب الرسمى –السياسى والتربوى.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تدريب أعضاء هيئة التعليم على برنامجين تدريبيين أحدهما بعنوان" دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، بينما البرنامج الثاني بعنوان “تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة”.

وتأتي هذه البرامج التدريبية اتساقًا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وتوحيدًا لجهود عمليات التدريب وحرصًا على وقت السادة المعلمين وتفرغهم للعملية التعليمية أثناء العام الدراسي والانتهاء من تدريبهم قبل بدء العام الدراسي وتحقيق الرضا الوظيفي لهم، فقد وجه الوزير بضرورة الإسراع في استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وإصدار القرار الوزاري الخاص بذلك، وتفعيلًا للتعاون المثمر والبناء بين الأكاديمية المهنية للمعلمين وإدارات التدريب بالمديريات التعليمية سيتم عقد البرامج التدريبية للترقي بقاعات التدريب بالإدارات التعليمية.

يذكر أن إجمالي العدد المستهدف يبلغ 223717 مستهدفًا، يأتي ذلك في ظل تأكيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على أن هذه البرامج التدريبية المتميزة تعدّ انعكاسًا واضحًا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من مجهودات كبيرة لتحسين أدوات المنظومة التعليمية ورفع جودة وكفاءة المعلمين والتأكيد على دورهم الواضح في دفع قاطرة التنمية في مصر وأهمية نقل الخبرة التدريبية إلى معلمي مصر، وتطبيقها على أرض الواقع وانعكاس ذلك في سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة تتسم بالحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة، وتبنى طرقًا إبداعية وابتكارية في تنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية وترجمة التوجهات العالمية بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية إلى أنشطة تعليمية تؤكد على تفاعل وإيجابية الطلاب لإكسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات والسلوكيات البيئية الإيجابية والقيم المرغوبة التي تتسق مع منهج التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتجنب الممارسات التربوية التقليدية التي لا تنمي مهارات الطلاب ولا تستحث عقولهم للتفكير بأسلوب علمي فيما يواجهون من مشكلات في حياتهم اليومية، وتتماشى تلك التوجهات بشكل واضح مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة في الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".