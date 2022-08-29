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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الري: تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا جوفيا بالوادى الجديد

وزير الرى ومحافظ
وزير الرى ومحافظ الوادى الجديد

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة ، والضوابط الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية بالمحافظة ، وسبل تعظيم الإستفادة من مياه الصرف الزراعى بنطاق المحافظة.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بالوادى الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة) بما يسمح بإطالة عمر الخزان الجوفى وتحقيق الادارة المثلى لهذا المورد المائي الهام.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة ، مع التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، ومشيراً أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر ، الأمر الذي يؤدي لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

كما تم إستعراض منظومة العدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد ، والتى تحقق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد .. فقد تم تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد (٨٥) بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة ، وقد تم خلال الاجتماع بحث سُبل التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية بالمحافظة في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى ، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى في ظل الاعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط ، بما يتيح للخزان الجوفى استعاضة مناسبة أثناء فترات الليل.

الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتطوير ورفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة للوزارة بنطاق محافظة الوادى الجديد ، والتأكيد على جاهزيتها للتعامل الفورى مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادى الجديد بما يضمن استدامة تشغيلها والحفاظ عليها.

الدكتور سويلم الري محافظة الوادى الجديد الطاقة الشمسية المياه الجوفية وزير الموارد المائية والرى

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