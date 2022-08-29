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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لايقين على بعض.. إطلالات مميزة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

نيللي كريم وزوجها
نيللي كريم وزوجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة نيللي كريم برفقة زوجها هشام عاشور ، وهي بدون مكياج ، حيث تصدرت التريند على جوجل.

وكان هشام عاشور قد كشف ببرنامج "et بالعربي" عن فارق العمر بينه وبين زوجته: "هما 6 أو 7 سنين حتى لو كانوا 15 سنة لا يفرق معي.. أنا قعدت 9 سنين بدون شخص في حياتي وأنا في أمريكا، وعندما تعثر على الشخص الذي ترتاح معه، لن تفكر في أي شيء، نحن تزوجنا في 3 ثواني، ولم نفكر".

استعادت الفنانة نيللي كريم الذكرى الأولى لزواجها عبر عدة صور نشرتها لمتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نيللي كريم من زفافها برفقة زوجها، مما حازت على إعجاب متابعيها .

نيللي كريم ورمضان 2023:

يشار إلى أن نيللي كريم ،تستعد هذه الأيام لعمل درامي جديد، سيعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2023.

كما أعلنت أنها ستدخل الموسم الرمضاني بمسلسل صعيدي للمرة الأولى في تاريخها.

 

نيللي كريم .. ومُسلسل "روز وليلى:

 

ونجح صناع مُسلسل "روز وليلى"، من بطولة نيللي كريم ويسرا، في الجمع بين النجمة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، في المُسلسل الذي يتم تصويره حالياً.

وسيُؤدي هشام عاشور دور زوج الفنانة نيللي كريم في أول تجربة من نوعها بين الزوجين.

عاشور اشتهر كلاعب عالمي مُصنف في رياضة الاسكواش، وعاش لسنوات في أمريكا وحصل على دورات تأهيلية في فن التمثيل هناك.

يضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية.

نيللي كريم ومحمد رمضان:

أعلنت الفنانة نيللي كريم بدء تصوير فيملها الجديد “ع الزيرو” الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، ومن المتوقع عرضه قريبا. 

فيلم “ع الزيرو" تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل، وإخراج محمد العدل، وقال محمد رمضان في تصريحات سابقة، إن فيلمه الجديد "ع الزيرو" دراما وأكشن يناقش قضايا اجتماعية مهمة، ويشهد قصة حب وعلاقات اجتماعية مختلفة

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نيللي كريم هشام عاشور نيللي كريم و زوجها هشام عاشور

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