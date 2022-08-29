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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للدخول المنخفضة.. 5 سيارات أسعارها تبدأ من 7 آلأف ريال في السعودية |صور

5 سيارات تبدأ أسعارهم
5 سيارات تبدأ أسعارهم من 7 الأف ريال سعودي

يبحث المواطنون السعوديون عند شراء سيارات عن إصدارات تناسبهم وتناسب الطبيعة الجغرافية في السعودية ، وبالتالي يجب أن تحتوي السيارات علي العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة .

وفي ذلك السياق يقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات أسعارهم تبدا من 7 الأف ريال سعودي .

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1-تويوتا كامري موديل 2005

تستمد سيارة تويوتا كامري موديل 2005 قوتها من محرك 2400 سي سي ، ينتج قوه قدرها 154 حصان ، وعزم اقصي للدوران 217 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.0 ثانية .

تقدم سيارة تويوتا كامري موديل 2005 في السعودية بسعر 7 الأف ريال سعودي ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

تويوتا كامري موديل 2005

2-تويوتا كورولا موديل 2010

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 علي محرك أربعة سلندر سعته 1800 سي سي ، ينتج قوه قدرها 132 حصان ، وعزم اقصي للدوران 6000 الأف لفة في الدقيقة ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.4 ثانية .

يبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 ، 8500 ريال سعودي ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

تويوتا كورولا موديل 2010

3- هيونداي إلنترا موديل 2004

زودت سيارة هيونداي إلنترا موديل 2004 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 107 حصان ، وعزم اقصي للدوران 5800 لفة في الدقيقة ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.3 ثانية .

متوسط سعر سيارة هيونداي إلنترا موديل 2004 ، 9 الأف ريال سعودي ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

 هيونداي إلنترا موديل 2004

4-تويوتا يارس موديل 2013

تحصل سيارة تويوتا يارس موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 86 حصان ، وعزم اقصي للدوران 121 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة قدرها 14.0 ثانية .

تبدأ أسعار تويوتا يارس موديل 2013 في السعودية من 10 الأف ريال سعودي ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

تويوتا يارس موديل 2013

5-شيفروليه إبيكا موديل 2008

تظهر سيارة شيفروليه إبيكا موديل 2008 بمحرك 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 142 حصان وعزم اقصي للدوران 210 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكون إلي 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.4 ثانية .

شيفروليه إبيكا موديل 2008

يصل سعر سيارة شيفروليه إبيكا موديل 2008 إلي 10 الأف ريال سعودي ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .
 

سيارة تويوتا كامري موديل شئون دولية

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