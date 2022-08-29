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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آثار ضجة كبيرة.. إمام عاشور يحذف بوست نشره على فيسبوك.. ماذا كتب؟

صدى البلد

حذف امام عاشور ، لاعب نادى الزمالك ، بوست نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك  ” بعدما أحدث ضجة كبيرة . 

 

وكتب إمام عاشور: ‏" لا طاقة لي للكلام ولو كان هناك ما هو أهدأ من الصمت لفعلت ." حسبي الله ونعم الوكيل ".

 

يذكر أن إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، وجه التحية لجماهير ناديه عقب التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز.


وقال إمام عاشور - في تصريحاته عقب لقاء الزمالك والاتحاد السكندري إن وجود الجماهير كان أكبر دافع للاعبين في المباريات الماضية من أجل تحقيق الانتصارات المتتالية وحصد لقب الدوري في النهاية.
وأضاف عاشور، "الموسم كان صعبًا للغاية، وتكللت مجهوداتنا بحصد لقبي الدوري والكأس.. اللاعبون الشباب والصاعدون كانوا رجالا وساهموا بقوة في تتويج الزمالك بلقب الدوري".

الزمالك الدوري الممتاز طولة الدوري الممتاز حسبي الله ونعم الوكيل نادي الزمالك الاتحاد السكندري

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