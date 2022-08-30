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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري F12 تخضع لاختبارات السرعة القصوى على طريق مفتوح .. شاهد

سيارة فيراري F12
سيارة فيراري F12

تعد سيارة فيراري F12 من افضل إصدارات العلامة الإيطالية فيراري وتم طرحها عام  2012 مع محرك 12 سلندر ذات التنفس طبيعي، وفازت بالعديد من الجوائز كما فاز محركها أيضاً بعدد من الجوائز منها أفضل محرك في العالم لعام 2013 في فئة الأفضل أداء، وأفضل محرك أكبر من 4000 سي سي .

 فيراري F12 

كما أنها لا تزال سيارة مرغوبة بين عاشقي السيارات عالية الأداء، ولا تزال من بين الأفضل فيما يتعلق بالسرعة في خط مستقيم، ولإظهار ذلك، خضعت السيارة لاختبارات السرعة القصوى على طريق أوتوبان مفتوح السرعة في ألمانيا.

تأتي سيارة فيراري F12  بمحرك يولد قوة تصل إلى 730 حصان، وعزم اقصي للدوران يصل إلى 690 نيوتن/متر، وهي رابع أقوى سيارة صنعتها فيراري على الإطلاق، وتتسارع سيارة فيراري F12  من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كم/ساعة.

 فيراري F12 

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وأثناء اختبارها كسرت فيراري F12 حاجز الـ 322 كم/ساعة في المحاولة الأولى، وقد كانت حركة المرور خفيفة للغاية أثناء المحاولة مما سهل على السيارة الإيطالية الخارقة من الوصول إلى هذه السرعة على الطريق.

 فيراري F12 

و تمكنت سيارة فيراري F12  من الوصول لفترة وجيزة إلى سرعة 337 كم/ساعة أي أقل بقليل من السرعة القصوى التي قالت فيراري أنها يمكنها أن تصل إليها قبل عشر سنوات، وهو ما يوضح روعة محرك فيراري المكون من 12 أسطوانة .

 فيراري F12 


والجدير بالذكر أن مستقبل المحركات المكونة من 12 أسطوانة من فيراري غير مؤكدة، وذلك بفضل التوجه نحو الكهرباء والقيود الصارمة على الانبعاثات.

فيراري سيارة F12 العلامة الإيطالية 12 سلندر

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