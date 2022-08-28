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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري 296 GTB.. تعرف على سعرها وأقوى مواصفاتها| صور

فيراري 296 GTB
فيراري 296 GTB

تتألق شركة فيراري الإيطالية عالمياً بسياراتها الرياضية الفارهة التي تجمع بين قوة الأداء وجمال التصميم وسائل الرفاهية، وتقدم الشركة تجربة أداء لا مثيل لها يصنفها العديد من المستخدمين حول العالم بأنها الأفضل على الإطلاق.

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قدمت فيراري منذ بدايتها في منتصف القرن الماضي، مجموعة من أقوى محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين في العالم، ولكن اقتربت حقبة هذه المحركات من النهاية أخيراً، حيث تخطط العلامة التجارية لدخول عصر محركات الكهرباء والبداية كانت بسيارة 296 GTB الهجينة، ويشير الرقم 296 إلى سعة المحرك وعدد الأسطوانات أما GTB فترمز إلى عبارة جران توريزمو بيرلينيتا .

فيراري 296 GTB 

مواصفات سيارة فيراري 296 GTB موديل 2022

تستمد سيارة فيراري 296 GTB موديل 2022 قوتها الخارقة من محرك مكون من 6 أسطوانات V6 ، بسعة 2.9 لتر، يولد قوة تصل الى 654 حصان، ما يعادل 218 حصان لكل لتر، مع محرك كهربائي يرفع القوة الإجمالية إلى 830 حصان وعزم الدوران إلى 740 نيوتن متر.

 

وبفضل هذه المواصفات القوية تتسارع سيارة فيراري 296 GTB من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية، وتمتلك أعلى نسبة قوة/لتر في أي سيارة إنتاجية في السوق حالياً حسب تصريح فيراري ويتم اعتبارها خليفة سيارة F8 تريبوتو التي سيتوقف إنتاجها في وقت لاحق خلال العام الجاري.

فيراري 296 GTB 

وتعتبر أول سيارة لفيراري منذ السبعينات تمتلك محرك بهذا العدد من الأسطوانات، يوازي في قوتة محرك 12 أسطوانة، بالإضافة إلى أنها أول سيارة هجينة للشركة.

 

فيراري 296 GTB 

تأتي سيارة فيراري 296 GTB موديل 2022 بتصميم خارجي جديد مختلف عن سيارات فيراري الآخرى ذات المحرك الوسطي، فقد جاءت السيارة بهوية فريدة من نوعها مع قاعدة عجلات أقصر بـ50 ملم من سيارات هذه الفئة ، وواجهة أمامية بتصميم جديد أكثر عدوانية، بينما جاء الجزء الخلفي بواجهة خلفية ذات تصميم جديد مزودة بـ 4 مصابيح خلفية مربعة الشكل، وتتميز بمشت هواء ضخم وبجناح صغير متحرك مدمج في الصادم الخلفي ومستوحى من سيارة لافيراري التاريخية.

 

وزودت السيارة بجنوط  معدنية قياس 20 بوصة بأبعاد تبلغ 45/245 في الأمام و35/305 في الخلف، ومرايا جانبية تدعم الطي كهربائياً، ومزودة بإشارات الانعطاف.

فيراري 296 GTB 

جاءت من الداخل بمقصورة فاخرة كعادة سيارات فيراري، مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف ومقاعد مغطاه بالجلد الفاخر، ونظام معلومات وترفيه يدعم الاتصال مع الهواتف المحمولة ووسائل الرفاهية الأخرى.

 

يبلغ سعر سيارة فيراري 296 GTB عالمياً 313,274 دولار أمريكي.

فيراري GTB 296 GTB لافيراري الكهرباء

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