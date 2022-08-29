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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات في قطاع الكرة بالأهلي خلال ساعات.. خاص

صدى البلد

أكد مصدر بالأهلي أن التغييرات المحتملة في قطاع الكرة لن تتوقف عند الجهاز الفني فقط ورحيل البرتغالي ريكاردو سواريش عن منصبه برفقة معاونيه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان التغييرات قد تشمل قطاع الكرة بالكامل نظراً لرغبة إدارة النادي في إحداث ثورة تصحيح شاملة .

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً اليوم، ناقش فيه عدد من الملفات التي تخص صفقات الموسم الجديد وموقف الجهاز الفني.

وتضمن الاجتماع الذي حضره لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وكذلك حسام غالي عضو مجلس الإدارة مناقشة موقف الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش وكذلك الصفقات الجديدة.

وأعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وضمت قائمة الأهلي كلًا من: ‏
مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.‏

قطاع الكرة ريكاردو سواريش محمود الخطيب حسام غالي بطولة الدوري الممتاز

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