موديليستا تطلق ترقيات لتويوتا سينتا لتعظم روح المغامرة .. تفاصيل

كشفت شركة تويوتا عن سياراتها تويوتا سينتا المخصصة للسوق الياباني وهي من الجيل الثالث الجديد تماما، وتم الإعلان من قبل مصنع موديليستا عن ترقيات تمت علي سيارة سينتا ومنها ترقيات للتصميم والملحقات للشاحنة الصغيرة المدمجة، وتضيف الترقيات علي جسم سينتا مظهر رياضي وأكثر تميز، وتعزز الملحقات الإضافية وظيفتها.

سيارة تويوتا سينتا

يقدم موديليستا ثلاث حزم متميزة لـ سينتا، تسمى برايت تيك إليجانس وتيك جير وجارنيش ستايل، كما أن المظهر الرياضي من بين الثلاثة إصدارات يظهر علي سيارة سينتا برايت تيك إليجانس بفضل امتدادات المصد الهوائي بالإضافة ألي مآخذ مدمج، وجناح خلفي، وأنابيب عادم مزدوجة اختيارية.

تبدو تويوتا سينتا أوربان تيك جير أكثر ميلًا إلى المغامرة، ويرجع ذلك في إلى الامتدادات الموجودة على الكسوة البلاستيكية لأقواس العجلات، مع لمسات من الألمنيوم تطابق الوظائف الإضافية للشبكة ولوحة الانزلاق الخلفية.

سيارة تويوتا سينتا



تعد سيارة سينتا وجارنيش ستايل الخيار الأكثر تميز في كتالوج موديليستا، مع لمسات من الكروم اللامع على غطاء المحرك والأبواب وأغطية المرايا ومقابض الأبواب والباب الخلفي، ويتم الجمع بين جميع أطقم الجسم الثلاثة مع مجموعة جديدة من الجنوط المعدنية مقاس 15 بوصة، ومع ذلك لا تمثل زيادة في القطر على سينتا القياسية.

سيارة تويوتا سينتا



وتصل تكلفة الترقيات 1،086 دولار لـ برايت تيك إليجانس، و 796 دولار لـ أوربان تيك جير، و 796 دولار لجارنيش ستايل، ومجموعة من جنوط موديليستا المعدنية تكلف ما يعادل 518 دولار.

سيارة تويوتا سينتا



زودت سيارة تويوتا سينتا بعدد من الملحقات للمقصورة الداخلية لـ تويوتا سينتا، مما يحسن الأسلوب والعملية، ومن بين هؤلاء، توجد مرتبة هوائية ذاتية النفخ للنوم داخل سينتا، وسطح من الحبوب الخشبية لمنطقة الشحن، وشبكة واقية للمقصورة عند فتح الباب الخلفي، ووسادة أنيقة، ومظلات شمسية، وترقية LED للأضواء الداخلية، ويوفر موديليستا أيضًا مقابض إمساك يمكن تثبيتها على ظهر المقعد للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

سيارة تويوتا سينتا



والجدير بالذكر أن تويوتا سينتا تشترك في منصة TNGA-B مع ياريس سوبرميني وأكوا هاتشباك وسيارة ياريس كروس الـ SUV متعددة الاستخدامات، إلى جانب محرك سعة 1500 سي سي في كل من الشكل الهجين ومحرك الاحتراق الداخلي فقط .

سيارة تويوتا سينتا

وتتميز الشاحنة الصغيرة المدمجة بجسم أطول وأعرض، مع أبواب منزلقة وتصميم كابينة من ثلاثة صفوف مما يجعلها مثالية للمشترين العائليين، ومجموعة تويوتا في اليابان مليئة بالحافلات الصغيرة، بما في ذلك سينتا الأصغر، ونوح وفوكسي متوسط ​​الحجم، وألفارد وفيلفاير الأكبر، وجران إيه سي إى .