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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار تويوتا كورولا موديل 2022 في السعودية| صور

صدى البلد

تقدم شركة تويوتا اليابانية العملاقة مجموعة كبيرة من السيارات، تشمل جميع الفئات السعرية والعمرية تقريبا، منها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والهاتشباك والسيدان، مما جعلها الشركة الأنجح والأكثر مبيعاً في السوق السعودي.

 

تأتي تويوتا كورولا موديل 2022 على رأس سيارات تويوتا تحقيقاً للمبيعات بسبب شهرتها وشعبيتها الكبيرة.

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تويوتا كورولا موديل 2022

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2022

تبلغ الابعاد الهيكلية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2022 نحو 4630 مم للطول، 1780 للعرض، و 1435 للإرتفاع، مع مساحة تخزينية خلفية تتسع إلى 371 لتر، مع جنوط تتراوح بين 15 و 17 بوصة.

 

يمكن لسيارة تويوتا كورولا موديل 2022 أن تتسارع من نقطة الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 10.8 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

تويوتا كورولا موديل 2022

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلند، بسعة 1600 سي سي، ينتج اجمالي قوة يصل إلى 120 حصانا، و 154 نيوتن/مترمن العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT متغير باستمرار لأجل تعزيز التسارع وكفاءة الاستهلاك وأداء القيادة.، بالإضافة الى إصدارين بمحركات هجينة مدعومة بمحرك كهربائي صغير.

تويوتا كورولا موديل 2022 

الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في السعودية

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة XLI 1.5L بسعر 75,555 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022  فئة 1.5L XLI EXECUTIVE:  بسعر 79,235 ريال 

تويوتا كورولا موديل 2022  فئة XLI 2.0L: بسعر 79,810 ريال 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 1.5L XLI EXECUTIVE MR:  بسعر 85,215 ريال 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 2.0L XLI EXECUTIVE MR: بسعر 89,355 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 1.8L XLI EXECUTIVE HEV:  بسعر 91,195 ريال 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 1.5L GLI MR: بسعر 91,195 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة 2.0L GLI MR: بسعر 95,335 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022  فئة 1.8L GLI HEV MR: بسعر 100,740 ريال 

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