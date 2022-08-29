صفقات مميزة.. تعليق قوي من ميدو على ميركاتو الزمالك

دعم أحمد حسام ميدو، مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، بشأن صفقات الزمالك خلال الميركاتو الجاري.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تعاقد الزمالك مع لاعبين لديهم عقود منتهية مع أنديتهم، ذكاء من إدارة الزمالك بشرط أن يكون اللاعب مميزا بالطبع" .



أضاف: "زكريا الواردي كان لاعبا أساسيا في صفوف الرجاء، وإبراهيما نداي قادم من لوزيرن السويسري ولم يكلف نادي الزمالك سوى راتبه فقط بعدما انتهى عقده مع النادي السويسري وأحمد أيمن منصور" .



واصل: "قمة النجاح في إدارة كرة القدم يكمن في التعاقد مع لاعب مميز، ولم يُكلفك أموالا، والزمالك كان يرتكب أخطاء تكمن في التعاقد مع صفقات للمنظرة فقط، والأندية التي تتجه للصفقات الخاصة بالمنظرة، هي الأندية التي ستفشل" .



وختم حديثه قائلا: "صفقات الزمالك صفقات مميزة، والثلاثة لاعبين مميزين وإبراهيما نداي يملك المواصفات التي تجعله ناجحا في الزمالك، وزكريا الواردي لاعب مميز على دائرة الوسط، أما أحمد أيمن منصور فهو يملك شخصية نادي الزمالك، فضلا عن كونه لاعبا دوليا، ويتواجد بأكثر من مركز، إذن كيف تلوموا أمير مرتضى وإدارة الزمالك على التعاقد مع لاعبين عقودهم منتهية مع أنديتهم، من المفترض تحيتهم".

