أستاذ طاقة: مصر تمتلك إمكانيات تقدر بـ 360 جيجا من طاقة الرياح

قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، إن هناك مشروعات قومية فى مصر ولا يتوافر لها الطاقة الكهربائية اللازمة لها مثل مشروع شرق العوينات.

وأوضح سلماوي خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": “مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة الشمس والرياح، وقدرتها على إنتاجه بتكلفة منخفضة ومناسبة، وأن مصر تمتلك إمكانيات تقدر بـ 360 جيجا من طاقة الرياح”.

ولفت إلي أن سعر الطاقة المتجددة قابل للتوقع لمدة طويلة، كما أن التوسع فى المحطات عالية الكفاءة وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى لتقليل الأثر البيئى والاعتماد على المواد المتاحة فى مصر.

وأشار إلي أن مصر وضعت خطة لمواجهة العجز فى الكهرباء، كما قامت بوضع إستراتيجية للطاقة فى مصر 2035.