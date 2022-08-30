جلا هشام: بثق في رأي والدتي في تمثيلي ونقدها لاذع.. فيديو

كشفت الفنانة الشابة جلا هشام أنها تثق كثيرا في رأي في تمثيلها لأنها لا تجاملها وفي جميع الأحيان يكون لها رأي حقيقي ونقد لاذع.

واضافت "هشام" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن والدتها تقوم بمساعدتها في مجال الفن بطريق كثيرة جدا ومختلفة وكانت هي من تدعمها للذهاب إلى ورش تمثيل في سنها الصغير حتي تتقن التمثيل.

وتابعت جلا هشام أن والدتها تعطي لها نصائح فنية كثيرة وترشح لها افلام قديمه لمشاهدتها ومشاهدة شخصية معينه في الفيلم حتي تتعلم منه أساليب جديدة للتمثيل.

https://fb.watch/fcZWdGfIN8/