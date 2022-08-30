محافظ جنوب سيناء يتفقد إجراءات تنفيذ منظومة التاكسي الذكي بشرم الشيخ

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بدء إجراءات تنفيذ منظومة التاكسي الذكي بمدينة شرم الشيخ، والمتضمنة منظومة الدفع الإلكترونية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ"POS" (نقاط البيع).

وأوضحت محافظة جنوب سيناء -في بيان- أن التاكسي الذكي يتضمن منظومة التأمين بكاميرات أمنية، وسيتم ربطها إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ، ومن أهم مميزات المنظومة هو تأمين السائحين وزوار مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى رصد سرعة التاكسي وموقعه، وكذا رؤية أمامية وداخلية للسيارة لتحديد ملابسات أي حدث داخل أو خارج السيارة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه سيتم تركيب الكاميرات بجميع سيارات الأجرة (التاكسي) بمدينة شرم الشيخ تباعًا، استعدادًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).