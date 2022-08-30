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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر بجاتو: لو كانت تقنية الفيديو موجودة قديما لخسر الأهلي من المنصورة في نهائي كأس مصر 96.. فيديو

صدى البلد

أكد تامر بجاتو نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فريق المنصورة كان الأحق بحصد لقب كأس مصر عام 1996 عندما واجه الأهلي في المباراة النهائية ولكن التحكيم وقف عائقا.

وقال بجاتو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو كانت تقنية الفيديو مطبقة في نهائي كأس مصر 1996 لفاز المنصورة بلقب الكأس". 

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وختم حديثه قائلا: " سجلنا هدفا وتم إلغائه بداعي التسلل رغم إن الكورة كانت واضحة تماما، والهدف الذي تم إلغاؤه تسبب في إحباط للاعبين خاصة أن جماهير الأهلي كانت في الملعب غفيرة". 

مصير سواريش مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، الموقف النهائي للنادي الأهلي، من الإبقاء على ريكاردو سواريش في الموسم المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الأهلي تحرك بقوة في أكثر من اتجاه للتعاقد مع مدير فني صاحب أسم كبير وترددت في الفترة الأخيرة بعض الأسماء مثل كيروش وبوميل وخليلوزيتش وفايلر، وأتوقع أن الأهلي سيحسم هذا الملف قريبًا جدًا.

وأكمل  محمد شبانة: "سواريش ترجى الخطيب من أجل الاستمرار في الأهلي بالموسم المقبل".

وأتم محمد شبانة، الخطيب اعتذر له وأبلغه بالرحيل بالموسم الجاري، مبررًا ذلك بان هناك غضب جماهيري كبير بسبب تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة

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