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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. كارمن سليمان تجذب الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارمن سليمان في صورة، مرتدية طقم باللون الأصفر، دون أن تضع مكياج علي وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

سيلفي السيارة.. كارمن سليمان بدون مكياج في أحدث ظهور

كارمن سليمان: استعين برأي زوجي الملحن مصطفى جاد في أي عمل فني

يذكر أنه أكدت الفنانة كارمن سلميان، إنها تأخذ رأي زوجها الملحن مصطفى جاد في الاعمال الخاصة بها كما يأخذ رأيها هو الأخر.

وقالت كارمن سلميان، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ كون زوجي مصطفى جاد ملحن ومطرب أمر صحي جداً اننا نمتهن نفس المهنة، فنحن دائماً ما نأخد رأي بعض في الاعمال الخاصة بنا”.

وأضافت كارمن سلميان: "سعيدة جداً بالنجاح الذي حققه مصطفى بالاغنية الخاصة به التي طرحها مؤخراً يا حبيبي تعالى، وأهنئه بها واتمنى له المزيد من التقدم".

يذكر أن طرحت منذ أشهر النجمة كارمن سليمان أغنية جديدة بعنوان «خيرة»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.

أغنية «خيرة» من كلمات عبد اللطيف آل شيخ، ألحان عبدالقادر الأحمد، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية محمد عصمت.

وعلى جانب آخر، أعربت كارمن سليمان عن سعادتها بردود الفعل التي حققتها أغنيتها (حبك أنت)، والتي طرحتها مع المطرب المغربي زهير البهاوي.

كارمن سليمان
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