الطماطم بـ4.5 جنيه| أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 30-8-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30-8-2022، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.



أسعار الخضراوات اليوم



وصل سعر الطماطم إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 2.25 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 25 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

download

أسعار الخضراوات والفاكهة



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2.5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 3 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3 جنيه، والألوان بـ 9 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور



وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.

اسعار الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء



أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 6.5 جنيه، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بـ 7 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 12 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 7.5 جنيه للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 7.5 جنيه.

اسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم



سعر الفاكهة .. كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 13 جنيهات، والبلح السماني إلى 7 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 35 جنيهًا، كما وصل سعر الخوخ البلدي العريشي إلى 11 جنيهات للكيلو، بينما سجل النكترين البلدي 9 جنيهات للكيلو، وبرقوق سنتا روزا وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.