روتين جيجي حديد للبشرة بعد الحمل لجميع الأمهات الجدد.. تعرفي عليه

تحرص عارضة الازياء الأمريكية جيجي حديد على اتباع روتين طبيعي للعناية بالبشرة بعد الحمل، فإذا كنت أم جديدة يمكنك إتباع روتين جيجي حديد للعناية بالبشرة بعد الحمل.

روتين جيجي حديد للعناية بالبشرة بعد الحمل

1. التحول إلى المنتجات العضوية

قالت جيجي حديد، وفقا لما نشره موقع بولد سكاي الهندي الشهير، إنها انتقلت إلى المزيد من المنتجات العضوية والأنظف بمجرد أن علمت بحملها، ثم كشفت أنها استخدمت علامة تجارية تصنع منتجاتها باستخدام مستخلصات شجر الزيتون مثل المرطب والزيوت.

2. الترطيب هو المفتاح

وتقول حديد إنها تسعى للحفاظ على بشرتها رطبة، موضحة: " لقد انتقلت إلى روتيني الشتوي ، والذي يدور حول مرطب أكثر سمكًا "، حيث تقوم بتطبيق المرطب على وجهها، وبعد ذلك ، تستخدم مركز زيت المورينغا ، المصمم للبشرة شديدة الجفاف.

3. روتين داكوتا جونسون للعناية بالبشرة

وهو تمرين بسيط للغاية لنجمة هوليوود حيث يحتوي المورينجا على نسبة عالية من الأوميغا التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة.

4. معجون أسنان على البثرة

تقول “حديد” إنها ليست محصنة ضد البثور على الرغم من بشرتها الجافة باستمرار، ولذلك كلما ظهرت بثرة ، تستخدم علاجًا منزليًا قديمًا. تقول: " الشيء الغريب الذي أفعله ، والذي علمتني إياه أمي ، هو أنني أضع معجون الأسنان على البقع ليلاً وهو يجففها ".

ويحتوي معجون الأسنان على العديد من المكونات التي يمكن أن تهيج بشرتك ، مثل بيروكسيد الهيدروجين ، وصودا الخبز ، والكحول ، والمنثول - لذلك لا نوصي بهذا للجميع.

5. العناية بالشفاه أمر لا بد منه

كما أن حديد شديدة الدقة فيما يتعلق بشفتيها، وتقول عارضة الأزياء إنها ترطب شفتيها بالبلسم قبل وضع المكياج. وبينما تتأمل حديد في رحلتها إلى الأمومة ، فإنها تؤكد على أهمية أن تكون متسامحة مع نفسها. قائلة: " أريد فقط أن أذكر أولئك الذين يشاهدونكم أن هذا ليس مظهري كل يوم" كما تقول. " أحيانًا أمضي أسبوعًا دون أن ألمس المكياج أو ، كما تعلمون ، مجرد وضع مزيل العرق، لأننا نقوم بعمل رائع ."