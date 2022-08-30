بعد قليل| وزيرة التخطيط تشهد إطلاق نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021

تشهد الدكتورة هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد قليل، إطلاق نتائج النسخة الثامنة من المسح "الصحي للأسرة المصرية 2021“، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



جدير بالذكر أن المسح الصحي للأسرة المصرية بدأ تنفيذه عام 1988، ويأتي ضمن سلسلة المسوح والإحصاءات القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويُشار إلى أن أبرز المؤشرات التي يوفّرها المسح، تتضمن مؤشرات الصحة الإنـجابية، معدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة الى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال، مثل مستويات التطعيمات وكذلك الرعاية الصحية للأم والطفل بعد الولادة، والمؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب.

