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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

انطلاق تشغيل المرحلة الأولي لمشروع الصرف الصحي بأبوتلات غربي الإسكندرية

اللواء محمود نافع
اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية


عقد المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اجتماعا موسعا مع مسئولي الجهاز التنفيذي ومسئولي شركة المقاولون العرب بحضور رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة والمشروعات والتخطيط والمعالجة بشأن موقف مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات.

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وأكد نافع علي أن مشروع مد خدمة الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات من المشروعات الكبرى ويعتبر نقطة تحول للمنطقة ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة ورفع العبء عن الأهالي، خاصة قبل موسم الشتاء القادم.


ويتكون المشروع من محطة معالجة بطاقة استيعابية 35 ألف متر مكعب/يوم وثلاث محطات رفع وشبكات إنحدار رئيسية وفرعية وخطوط طرد بأقطار مختلفة وتم إسناده بتكلفة 350 مليون جنيه.


ويتم التعاون والتنسيق حالياً مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجهة المشرفة علي المشروع وشركة المقاولون العرب وهي الجهة المنفذة للمشروع علي الاستعداد لتشغيل المرحلة الأولي للمشروع في الثامن من سبتمر القادم.

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كما أشار إلي أنه يجري العمل علي إنشاء التوصيلات المنزلية للعمل علي ربطها بشبكة الصرف الصحي.
 

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