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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي دماريس بالمنيا يطالبون بإزالة المخلفات والقمامة.. والمحافظ يأمر بحملات نظافة مكبرة|صور

استمرار حملات النظافة
استمرار حملات النظافة بالمنيا

ناشد أهالي قرية دماريس بمركز المنيا المسئولين إزالة المخلفات وتراكمات القمامة واستمرار حملات النظافة بالقرية، خاصة في أشهر الصيف.

  

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وعلى الفور، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بسرعة رفع جميع المخلفات وتراكمات القمامة من أحد المقالب بجوار محطة سكك حديد دماريس، وذلك استجابة لشكوى الأهالي المتضررين من المخلفات.

حملات نظافة مستمرة بدماريس 

وأكد المحافظ ضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير جميع السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

 وشدد على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

حملات نظافة بدماريس 

 من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تمت الاستجابة الفورية وتنفيذ توجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي باستمرار أعمال رفع جميع المخلفات والتراكمات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 

محافظ المنيا منظومة النظافة المخلفات والقمامة اللواء اسامة القاضي الاستجابة الفورية

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